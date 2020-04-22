في ألمانيا.. محاكمة رجال أمن تابعين للحكومة السورية بتهم تعذيب

تبدأ في ألمانيا، الخميس، أول محاكمة لأعضاء من الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، يشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية منها التعذيب والاعتداء الجنسي.

وأشاد أنصار هذه الخطوة بالإجراءات القضائية بوصفها أول خطوة نحو تحقيق العدالة لآلاف السوريين الذين يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب في منشآت حكومية، وذلك بعد فشل المحاولات التي استهدفت إقامة محكمة دولية بشأن سوريا.

وقال المحامي أنور البني، المتخصص بالدفاع عن حقوق الإنسان: إن "الاعتقالات التعسفية والتعذيب هما السلاح الرئيسي الذي استخدمه نظام الأسد لإشاعة الخوف بين السوريين، وإخماد مطالبهم بتحقيق الديمقراطية والعدالة".

وأضاف البني أن "هذه المحاكمة ستكسر حصانة المجرمين في سوريا، بدءا من رأس النظام وصولا إلى أصغر مسؤول فيه".

واحتجز البني في سجن قرب دمشق على يد المشتبه به الرئيسي الذي سيحاكم في مدينة كوبلنز الألمانية.

ودأبت الحكومة السورية على نفي الأنباء التي أشارت إلى حدوث عمليات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء، في الصراع الدائر بالبلاد الذي راح ضحيته مئات الآلاف من الأشخاص. ونفى الأسد نفسه في السابق اتهامات من هذا النوع ضد الأجهزة الأمنية.