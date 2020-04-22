سامح شكري يبحث مع بيدرسون جهود إنهاء الصراع في سوريا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، سبل دفع جهود إنهاء الصراع وتسوية الأزمة السورية.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، الأربعاء، للتباحث بشأن آخر تطورات الأوضاع على الساحة السورية، وفق بيان للخارجية المصرية.
وتطرق الاتصال إلى "التنسيق لدفع جهود التسوية السلمية للأزمة... بما يحفظ وحدة واستقلال سوريا".
واستعرض بيدرسون خلال الاتصال الهاتفي آخر مُستجدات الأوضاع في سوريا، والجهود الأممية لدفع العملية السياسية، حسب البيان ذاته.
ويأتي لقاء شكري المبعوث الأممي غداة اجتماع الوزير المصري مع مُمثلي مجموعة القاهرة في هيئة التفاوض السورية المعارضة.
وفي مارس/آذار الماضي، دعا بيدرسون إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين والمختطفين لدى الحكومة السورية وقوات المعارضة؛ لتمكين الجهود الشاملة من مكافحة فيروس كورونا.