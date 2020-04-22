سامح شكري يبحث مع بيدرسون جهود إنهاء الصراع في سوريا

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بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، سبل دفع جهود إنهاء الصراع وتسوية الأزمة السورية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، الأربعاء، للتباحث بشأن آخر تطورات الأوضاع على الساحة السورية، وفق بيان للخارجية المصرية. وتطرق الاتصال إلى "التنسيق لدفع جهود التسوية السلمية للأزمة... بما يحفظ وحدة واستقلال سوريا". بدوره، استعرض بيدرسون آخر مُستجدات الأوضاع في سوريا، والجهود الأممية لدفع العملية السياسية، حسب البيان ذاته. والثلاثاء، اجتمع شكري مع مُمثلي مجموعة القاهرة في هيئة التفاوض السورية المعارضة، لبحث آخر التطورات على الساحة السورية، وسُبل دفع مسار التسوية السياسية، وفق بيان سابق للخارجية المصرية. وفي مارس/آذار