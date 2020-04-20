الأردن يؤكد للأمم المتحدة أنه لن يسمح بإدخال مساعدات عبر أراضيه لمخيم الركبان السوري‎

الأردن يؤكد للأمم المتحدة أنه لن يس...

المصدر: فريق التحرير

شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، على أن بلاده لن تسمح "بدخول أي مساعدات إلى تجمع الركبان من أراضيه أو دخول أي شخص من التجمع إلى أراضي المملكة لأي سبب كان، وأن حماية مواطنيه من جائحة كورونا هي الأولوية الأولى".

وأكد الصفدي، في اتصال مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، أن "تجمع الركبان للنازحيين السوريين، هو مسؤولية أممية سورية، حيث إنه تجمع لمواطنين سوريين على أرض سورية، وأن أي مساعدات إنسانية أو طبية يحتاجها المخيم، يجب أن تأتي من الداخل السوري".

 

في الوقت ذاته، أكد الصفدي "دعم المملكة جهود الأمم المتحدة، ودورها في مساعي التوصل لحل سياسي، يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه، خصوصًا، في هذه الظروف غير المسبوقة التي تستدعي التركيز على مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها".

وأغلق الأردن المجاور لسوريا، حدوده في المنطقة المذكورة منذ 2016، بعد هجوم دموي على الجنود الأردنيين أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

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