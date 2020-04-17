العراق يعلن مقتل القيادي في داعش "أبو حفصة"

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، مقتل القيادي في تنظيم داعش المتشدد "أبو حفصة" في منطقة الطارمية شمالي العاصمة. وقالت القيادة في بيان إنه "وفقًا لمعلومات دقيقة، القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد، "تمكنت من قتل أحد الإرهابيين في تنظيم داعش والمكنى أبو حفصة". وأضاف البيان أن "الإرهابي يشغل منصب ما يسمى عسكري منطقة المثنى/ شمال بغداد"، مشيرة إلى أن هذه العملية "جاءت بعد نصب كمين محكم له في قرية البو عبدو بقضاء الطارمية شمالي العاصمة". وتصاعدت حدة التحذيرات من عودة نشاط تنظيم داعش إلى بعض المحافظات العراقية، بعد انسحاب القوات الأمريكية من عدة قوات في محافظات كركوك وغربي بغداد.