إصابة قيادي أجنبي متشدد بتفجير استهدف سيارته في إدلب السورية (صور)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاخد، بوقوع انفجار استهدف سيارة أحد قادة التنظيمات المتطرفة الأجانب في سوريا، ما أدى إلى إصابته.

وذكر المرصد، أن عبوة ناسفة، انفجرت بسيارة قيادي من جنسية أجنبية في إحدى المجموعات المتطرفة في محافظة إدلب السورية، ما أدى لإصابته بجراح، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وتشهد مناطق نفوذ "هيئة تحرير الشام" والفصائل الأخرى الموالية لتركيا بمحافظة إدلب والأرياف المحيطة بها، حالة من الفلتان الأمني.

وتتجدد الاشتباكات في إطار الاقتتال الداخلي بين فصائل مختلفة تدعمها أنقرة، فيما يسقط بين حين وآخر، عدد من المصابين والقتلى في تلك الاشتباكات.