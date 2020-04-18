السودان.. شوارع الخرطوم خالية مع تطبيق الحظر الشامل (صور)

بدت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، خالية تماما من المارة، مع بدء تطبيق الحظر الشامل، ظهر اليوم السبت؛ لمنع تفشي فيروس كورونا.

وفي مؤشر على الاستجابة لقرار الحظر في يومه الأول، ظهرت عاصمة السودان خالية من حركة السيارات والمارة في الطرقات الرئيسية والأسواق والمحال التجارية، التي شهدت ازدحاما كبيرا قبل ساعات من تطبيق الحظر.

ومع إعلان 30 حالة إصابة جديدة ووفاة 4 مصابين بالفيروس المستجد، طالب وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، المواطنين بأهمية الالتزام بتطبيق واتباع الإرشادات الوقائية، والتبليغ حال الاشتباه لضمان الاستفادة من قرار الحظر.

ونفذت الشرطة السودانية انتشارا في الطرقات والجسور الرابطة بين المدن الثلاث المكونة للعاصمة "الخرطوم – بحري – أم درمان" لمنع الدخول والخروج، إلا في حالات الاستثناءات المحصورة في قطاعات الصحة وتوزيع الغذاء والدواء.

لكن في المقابل شهدت بعض المخابز في الخرطوم ازدحام وطوابير طويلة، وهو ما دفع والي الخرطوم المكلف، يوسف آدم الضي، إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الحظر الكامل دون تساهل ووضع ضوابط صارمة لمنح تصاريح المرور.

وهدد المسؤول بتفعيل العقوبات التي نص عليها مرسوم صادر من مجلس السيادة الانتقالي بفرض غرامات مالية على المخالفين لحظر التجوال.

وسمحت السلطات السودانية، لمواطني مدن العاصمة بالتحرك لأجل التسوق وتوفير مستلزمات المنازل بالحركة في حدود الأحياء من السادسة صباحا حتى الواحدة ظهرا يوميا.