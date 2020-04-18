العراق.. هجوم صاروخي يستهدف شركة صينية في بغداد

أعلنت خلية الأمن في العراق، اليوم السبت، عن سقوط صاروخين كاتيوشا بالقرب من شركة صينية في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية، في بيان، إنه "سقط صاروخان نوع كاتيوشا قرب الشركة الصينية في منطقة النهروان، ضمن قاطع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية".

وبحسب بيان الخلية، فإن الهجوم الصاروخي، لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

وتتعرض المنشآت والسفارات الأجنبية في العاصمة بغداد، وبعض المحافظات الأخرى، إلى هجمات بالصواريخ من قبل فصائل مسلحة مجهولة، فيما تقول الحكومة العراقية، إنها تلاحق تلك الجماعات لإنهاء وجودها، لكن دون جدوى.