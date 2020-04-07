قوات التحالف الدولي تنسحب من قاعدة ”أبو غريب“ في بغداد

تنسحب قوات التحالف الدولي، يوم الثلاثاء، من قاعدة عسكرية جديدة في العاصمة العراقية بغداد، وستسلمها للقوات العراقية.

وقال المتحدث الرسمي للعمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات صحفية، إنه ”وفق الجدول الزمني لعملية انسحاب قوات التحالف، ستبدأ اليوم عملية تسليم موقع (ابو غريب) غربي بغداد من قوات التحالف إلى القوات العراقية“.

وكشف الخفاجي أن ”الموقع كانت تتواجد فيه القوات الفرنسية، ويحتوي على مستشارين ومدربين، خصوصًا في مجال المدفعية“، مبينًا أن ”الموقع سيسلم الى الفرقة السادسة قيادة عمليات بغداد“.

وبين المتحدث الرسمي للعمليات المشتركة العراقية، أن ”عدد القوات الفرنسية التي كانت موجودة ليست بالعدد الكبير، وستعود إلى فرنسا“.

فيما قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، كريم المحمداوي، لـ“إرم نيوز“، إن ”هذه الانسحابات ليست حقيقة، وإنما هي ضمن خطط وتكتيك عسكري، خصوصًا أن القوات الأمريكية المنسحبة، حصنت نفسها في قواعد عسكرية أكثر أمانًا لها، فهي تخشى من استهدافها بشكل مستمر من قبل فصائل المقاومة“.

وبيّن المحمداوي أن ”الولايات المتحدة الأمريكية حتى الساعة، لم تطبق قرار مجلس النواب العراقي، القاضي باخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، وهي تحاول خداع العراقيين بهذه الانسحابات، التي هي غير مؤثرة، وباعداد قليلة جدًا“.

ويأتي تسليم القاعدة، ضمن عملية إعادة تموضع القوات الأمريكية في العراق، حيث تسلمت القوات العراقية، قاعدة القيارة في الموصل، وقاعدة كي وان في محافظة كركوك.