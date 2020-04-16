حماس تنفي وجود مفاوضات في القاهرة لتبادل أسرى مع إسرائيل

نفى مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس الفلسطينية، موسى دودين، وجود أي مفاوضات في القاهرة لإتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.

جاء ذلك ردًا على تقارير إسرائيلية، تحدثت عن وصول وفد من الحركة إلى العاصمة المصرية، لبحث صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وأضاف دودين، في تصريخ لـ"إرم نيوز": "وسائل الإعلام الصهيونية تروّج الأكاذيب.. لا يوجد أي تفاوض في هذا الملف (صفقة التبادل)".

وجدّد التأكيد على مبادرة الحركة، التي أطلقها رئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار، للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال ضمن عملية جادة وحقيقية.

وكان التلفزيون الإسرائيلي، زعم صباح الخميس، وصول وفد من حماس إلى مصر الأسبوع الماضي، والتقى وفد من المخابرات المصرية، لدفع مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.

وادعى التلفزيون، نقلًا عن مصادر فلسطينية (لم يسمها)، أن الوفد مثلّة موسى دودين، ومسؤول كبير في الجناح العسكري لحماس، الأمر الذي نفاه دودين.

وفي 3 أبريل/نيسان الجاري، أعلن السنوار استعداد حركته تقديم "مقابل جزئي" للاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن جنوده الأسرى، شريطة إفراجه عن الأسرى الفلسطينيين من كبار السن، والمرضى، والنساء والأطفال، كمبادرة إنسانية في ظل أزمة فيروس كورونا.

وبعد نحو أسبوع من تصريحات السنوار، دعا مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى إجراء "حوار فوري عبر وسطاء لاستعادة "القتلى والمفقودين، وإغلاق هذا الملف"، في إشارة إلى عملية تبادل أسرى مع حركة حماس.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها حكومة الاحتلال، استعدادها للحوار حول جنودها الأسرى لدى حماس في قطاع غزة.

وفي سبتمبر 2016، عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ"حماس" صورًا لأربعة إسرائيليين بينهم جنديان، وهم: "شاؤول آرون" و"هادار جولدن" و"أباراهام منغستو" و"هشام بدوي السيد"، رافضة الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.