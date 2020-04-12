حركة حماس توضح حقيقة قرب إتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

نفت حركة حماس مساء الأحد، الأنباء التي يجري تداولها حول قرب إتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل بوساطة دولية.

وقال مسؤول ملف الأسرى في الحركة موسى دودين، في تصريح صحفي، إن "الأنباء التي يجري تداولها بهذا الشأن عارية عن الصحة"، مشيرا إلى أن "صفقة التبادل مع الاحتلال الإسرائيلي ليست قريبة".

وأوضح دودين أن "حركته لم تلمس أي جدية عملية من الطرف الإسرائيلي حتى الآن في التعاطي مع هذا الملف"، مؤكدا "ترحيب حركته بالوساطات التي يمكن أن تسهل الوصول لخطوات باتجاه صفقة".

وأكد مسؤول ملف الأسرى، على "مبادرة حركته التي أطلقتها على لسان رئيسها في غزة يحيى السنوار للإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال ضمن عملية جادة وحقيقية".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس حماس في غزة يحيى السنوار، أن حركته "جاهزة لتقديم تنازل جزئي في قضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس مقابل إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن الأسرى من كبار السن والمرضى كمبادرة إنسانية في ظل أزمة كورونا".

وأوضح السنوار، أن "مشاورات صفقة الأسرى توقفت منذ بداية الأزمة السياسية داخل إسرائيل"، مشيرا إلى أن حماس "أوصلت رسالة لكل الوسطاء بأنه لا يمكن البدء بمفاوضات صفقة جديدة قبل الإفراج عن أسرى صفقة شاليط الذين جرت إعادة اعتقالهم".