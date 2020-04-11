نتنياهو يقرر وقف جميع الرحلات الجوية إلى إسرائيل

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، وقف جميع الرحلات الجوية القادمة إلى إسرائيل، لحين ترتيب إجراءات حجر جميع القادمين.

وقالت قناة i24 نيوز الإسرائيلية: إن نتنياهو قرر اليوم إيقاف جميع الرحلات المتجهة لإسرائيل، إلى حين تغيير الإجراءات الإلزامية لحجر القادمين في الفنادق المخصصة لذلك.

وأشارت إلى أن ”القرار سيبقى مستمرًا، حتى يتم التوصل إلى تسوية قانونية تسمح بنقل من يصل إلى إسرائيل مباشرة إلى فنادق للحجر“.

ولفت إلى أنه ”سيتم السماح للطائرات التي أقلعت بالفعل إلى إسرائيل بالهبوط، فيما سيسري القرار على الطائرات التي لم تقلع بعد“.

وأوضحت القناة أنه ”ربما يكون جزء كبير من حالات العدوى الأخيرة في إسرائيل بسبب رحلات قادمة من نيويورك، حيث تم إدخال ركابها إلى إسرائيل دون أي إشراف“.

وتشير البيانات إلى أن حوالي ثلث الإصابات في إسرائيل بالشهر الماضي مصدرها الركاب العائدون إلى إسرائيل من الخارج.