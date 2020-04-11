كورونا.. 97 إصابة في إسرائيل ترفع الإجمالي إلى 10505

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، إلى 10 آلاف و505 حالات، بعد تسجيل 97 إصابة جديدة، بحسب وزارة الصحة.

ونقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، السبت، عن الوزارة، أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 97 إصابة بكورونا فيما بقي عدد الوفيات ثابتا عند 95 حالة.

وأشارت الصحة الإسرائيلية إلى أن عدد الإصابات الخطيرة، ارتفع بنسبة 16.4%، ليصل إلى 191 حالة.

وبحسب المصدر ذاته، تقع القدس على رأس المدن التي شهدت أكبر معدل للإصابة (1821 مصابا)، تليها مدينة ”بني براك“ شرق تل أبيب (وسط) وتقطنها أغلبية من اليهود المتدينين ”حريديم“ (1761)، ثم تل أبيب (444).

ومنذ الأسبوع الماضي، تفرض السلطات إجراءات مشددة لمواجهة تفشي الفيروس، حيث أغلقت الطرقات بين المدن، ومنعت تنقل السكان إلى أكثر من 100 متر من منازلهم.

وحتى صباح السبت، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم نحو مليون و703 آلاف، توفي منهم أكثر من 102 ألف، فيما تعافى قرابة 377 ألفا.