بغداد تستدعي السفير التركي لانتهاك أنقرة سيادة العراق

استدعى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز؛ احتجاجا على قصف لاجئين أكراد في أربيل، شمالي العراق.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إنها "تدين بأشد العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام به الجانب التركي، والذي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات".

وقصفت طائرة مسيرة تركية، أمس الأربعاء، أهدافا داخل الأراضي العراقية؛ الأمر الذي أسفر عن وقوع قتلى في صفوف أكراد لاجئين، وفقا لما أعلنته خلية الإعلام الأمني العراقية.

وفي وقت سابق، وصفت العمليات المشتركة خرق الطائرات التركية الأجواء العراقية، بأنه انتهاك صارخ للسيادة.

وذكرت العمليات المشتركة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، أنها "تستنكر اختراق الأجواء العراقية من الطائرات التركية، الذي حصل صباح أمس الأربعاء، واستهدف مخيما للاجئين قرب مخمور".

وأضاف البيان، أن "هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار، وفقا للاتفاقيات الدولية، ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية. وعليه يجب إيقاف هذه الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين، داعية إلى عدم تكرارها".

وتنفذ الطائرات التركية بين الحين والآخر طلعات جوية، تقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني على حدود أربيل، لكنها في الغالب تصيب مدنيين من الأكراد، وكذلك عناصر قوات البيشمركة، فيما تطالب حكومة الإقليم عناصر حزب العمال بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان.

وكثفت تركيا في الآونة الأخيرة ضرباتها ضد قواعد حزب العمال الكردستاني، وسط رفض الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لذلك، فيما تتكرر الدعوات العراقية إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي.