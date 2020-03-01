 روسيا: لا نستطيع ضمان أمن الطائرات التركية فوق سوريا – إرم نيوز‬‎

روسيا: لا نستطيع ضمان أمن الطائرات التركية فوق سوريا

روسيا: لا نستطيع ضمان أمن الطائرات التركية فوق سوريا

المصدر: رويترز

نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها الأحد إن موسكو لا تستطيع ضمان سلامة الطائرات التركية التي تحلق فوق سوريا بعد أن أعلنت دمشق أنها أغلقت مجالها الجوي فوق منطقة إدلب.

وأصدرت الوزارة هذا التحذير بعد أن أسقطت تركيا طائرتين حربيتين سوريتين فوق إدلب اليوم الأحد وقصفت مطارا عسكريا يبعد عن خطوط مواجهتها في تصعيد كبير لعملياتها العسكرية بعد مقتل عشرات من الجنود الأتراك الأسبوع الماضي.

ونقلت تاس عن الأميرال أوليج جورافليف قوله ”في هذه الظروف لا تستطيع قيادة القوة العسكرية الروسية ضمان سلامة الرحلات الجوية التركية في أجواء سوريا“.

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