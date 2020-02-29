جولة مباحثات مرتقبة بين روسيا وتركيا في موسكو حول إدلب

قال الكرملين اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي بأن روسيا وتركيا ستبحثان الصراع في سوريا من كافة جوانبه في مباحثات ستجري في موسكو.

كان بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قد اتفقا يوم الجمعة الماضي على ترتيب عقد اجتماع لبحث التوتر في محافظة إدلب السورية، بعد مقتل 33 جنديا تركيا بهجوم للقوات الحكومية السورية التي تدعمها القوة الجوية الروسية.

ولم يحدد بيان الكرملين موعد لقاء الرئيس الروسي بأردوغان، لكن مسؤولين من الجانبين قالوا إنه من المقرر أن يجتمع الرئيسان في الـ5 أو الـ6 من شهر مارس/آذار المقبل.

وقال الكرملين، في بيان منفصل، إن بوتين بحث هاتفيا أيضا قضية إدلب مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأضاف البيان: ”عبر (الزعيمان) عن وجود توافق على ضرورة التنفيذ الكامل لما تم التوصل إليه من اتفاقات، وفي مقدمتها ما يتعلق بالقتال ضد الإرهابيين مع احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها“.