العراق .. حظر تجول شامل في البصرة وبابل لاحتواء "كورونا"

بدأت قوات الأمن العراقية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجول شامل للأفراد والمركبات في محافظتي البصرة وبابل جنوب البلاد حتى إشعار آخر، لاحتواء فيروس كورونا.

وللمرة الأولى، تفرض محافظتا البصرة وبابل حظرا شاملا على سير الأفراد والمركبات منذ بدء أزمة كورونا.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني، في رسالة صوتية موجهة إلى جميع القوات الأمنية، إنه "بتوجيه من قائد عمليات البصرة (يتبع الجيش)، تقرر فرض حظر شامل للتجوال ودخول القطعات العسكرية في الإنذار ج، منذ فجر الثلاثاء وحتى إشعار آخر".

والإنذار "ج" هو أقصى حالة طوارئ، ويحتم على جميع أفراد قوات الأمن والجيش والقيادات العسكرية الوجود في مقارهم ومناطق مسؤولياتهم، وفرض إجراءات أمنية مشددة مع الاستعداد لأي طارئ أمني.

من جهتها، اتخذت محافظة بابل الخطوة ذاتها.

وقالت خلية الأزمة في المحافظة، في بيان لها، إنه تم فرض حظر تجوال شامل وحالة الإنذار "ج" في المحافظة حتى إشعار آخر.

وأضافت أن "القوات الأمنية شددت من فرض حظر التجوال حفاظا على سلامة المواطنين".

وحتى أمس الاثنين، كانت البصرة وبابل تخضعان كباقي المحافظات لحظر للتجوال على سير المركبات، فيما يسمح للأفراد بالتبضع والخروج للحالات الطارئة.

وتخضع جميع المدن العراقية لحظر تجوال على سير المركبات منذ مارس/ آذار وحتى 18 أبريل/ نيسان الجاري، مع السماح للمدنيين بالتبضع.