العراق ..هجوم صاروخي على شركة نفط أمريكية في البصرة

تعرضت شركة نفط أمريكية في محافظة البصرة جنوبي العراق، اليوم الاثنين، إلى هجوم بثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا أُطلقت الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، دون التسبب بأضرار أو خسائر بشرية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت تلك الوسائل، إن ”شركة نفط أمريكية تعرضت إلى هجوم بعدة صواريخ بمنطقة البرجسية النفطية“، مضيفة أن ”قوة أمنية عراقية وصلت إلى مقر الشركة وبحثت في المناطق القريبة حولها عن منفذي الهجوم الصاروخي، لكنها عثرت على منصة إطلاق الصواريخ فقط“.

ولم يصدر بيان رسمي من السلطات العراقية حتى اللحظة بشأن الهجوم.

ويأتي ذلك في ظل التصعيد الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تعرضت مؤخرا عدة منشآت وقواعد أمريكية إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا، في بغداد وصلاح الدين، فيما بدأ التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بتسليم عدة قواعد إلى القوات العراقية، وإعادة انتشار في قواعد أخرى.