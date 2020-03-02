العراق.. اغتيال الناشط علي الحلفي في البصرة

أقدم مسلحون مجهولون، اليوم الإثنين، على اغتيال الناشط علي الحلفي، في محافظة البصرة، جنوب العراق.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”مسلحين مجهولين، قاموا بإطلاق الرصاص الحي على الناشط والشيخ علي الحلفي، الذي يعد من أبرز الشخصيات في تظاهرات واحتجاجات محافظة البصرة“.

وبين المصدر، أن ”عملية الاغتيال تمت، ظهر اليوم، بعد خروج الحلفي من ساحة الاعتصام وسط محافظة البصرة، فيما فر المسلحين إلى جهة مجهولة، كما تقوم الجهات الأمنية بالتحقيق في الحادث ومراجعة كاميرات المراقبة، لغرض تتبع المسلحين“.

وشهدت المحافظات العراقية، خلال الأشهر الماضية، موجة اغتيالات واسعة، استهدفت محتجين وناشطين في التظاهرات الشعبية، وسط تحذيرات من انفلات الوضع الأمني.

وحسب مراقبين، فإن ما شهدته البلاد من حوادث اغتيال، بدت وكأنها حملات منظمة ضد الناشطين البارزين يراد بها بث الرعب والخوف وإثارة الذعر بين أوساط المحتجين، فيما تحوم شبهات حول تورط ميليشيات مسلحة مقربة من إيران بتلك الاستهدافات، خاصة أنها تتم في وسط المدن التي -غالبا- ما تكون مأهولة بالمواطنين والقوات الأمنية.

ويتهم كثير من أنصار الاحتجاجات الشعبية بعض ميليشيات الحشد الشعبي بالوقوف وراء عمليات الاغتيال والقتل بدعم من إيران، غير أن تلك الميليشيات تنفي ذلك باستمرار.