السودان يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الجمعة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، لترتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد لـ 17 حالة بالفيروس.

وتدرس السلطات طلب وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، بفرض حظر تجوال شامل أو الإغلاق التام لولاية الخرطوم لثلاثة أسابيع.

وأفاد بيان من وزارة الصحة السودانية، ”الجمعة“، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا، دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة المعلنة في وقت سابق.

وقالت التقارير الوبائية، إلى أن الحالة رقم 16 لرجل سوداني في الخمسينينات من العمر قادم من تايلاند عبر الامارات بتاريخ 21 مارس الماضي.

وذكرت أن الحالة رقم 17 سوداني في الستينيات من العمر ليس له تاريخ سفر خارج البلاد ولم تثبت إجراءات التقصي حتى الان مخالطته لشخص مصاب أو مشتبه باصابته.

وأوضحت أن المريضان يتلقيا الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل.

وأشارت إلى أن اجمالي الحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا ارتفع إلى 238 حالة اشتباه بمراكز الحجر الصحي في البلاد.

وتتحصن الحكومة السودانية بحزمة إجراءات استثنائية لمنع تفشي كورونا في البلاد، منها فرض حظر تجوال جزئي في كافة ولايات البلاد الـ 18، وعطلت المنافسات الرياضية، ومنعت السفر بين الولايات، وأوقفت المطارات وأغلقت الحدود.