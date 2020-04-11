الصحة العالمية: فيروس كورونا قد يصيب المخ مباشرة

قالت منظمة الصحة العالمية، إن ”كوفيد -19“ والمعروف بفيروس كورونا المستجد، يمكن أن يصيب المخ بشكل مباشر، حيث يمكن للفيروسات أن تعبر الحواجز وتصل إلى المخ وتصيب الأنسجة.

وأضافت المنظمة ردا على سؤال أحد الصحفيين في المؤتمر الدوري للكشف عن آخر مستجدات فيروس كورونا، إن الطريقة الثانية هي غير مباشرة، حيث يصيب الرئة ويحجب وصول الأكسجين إلى المخ ما يؤدي إلى الإصابة بغيبوبة، وبمجرد عودة الأكسجين إلى المخ يشفى المريض.

وأوضحت أن المنظمة تحصل على بيانات مستمرة من الأطباء الذين يتعاملون مع المرضى، ويقيمونها بشكل منهجي، وجميع الخيارات مطروحة بالنسبة لأعراض الإصابة بالفيروس ولكن هذا يحدده الأطباء.

كما دعت منظمة الصحة العالمية الدول، اليوم الجمعة، إلى توخي الحذر بخصوص رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام للمنظمة ”تديروس أدهانوم جيبريسوس“ خلال مؤتمر صحفي، إن المنظمة تود أن تشهد تخفيفًا في القيود لكن في الوقت نفسه ”فإن رفع القيود قد يؤدي إلى عودة ”فتاكة“ للفيروس.

وأضاف أن هناك ”تباطؤًا“ في انتشار الوباء في بعض البلدان الأوروبية، لاسيما إيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، لكن هناك ”تسارعًا مقلقًا“ في الانتشار في دول أخرى، ويشمل ذلك العدوى المجتمعية في 16 دولة أفريقية