تقرير: السيستاني والصدر رفضا لقاء قائد فيلق القدس الإيراني

أكد تقرير صحفي، رفض المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لقاء قائد فيلق القدس الإيراني العميد إسماعيل قا آني في أول زيارة له إلى العراق يوم الأربعاء الماضي.

ونقل موقع ”المونيتور“ الأمريكي المختص بشؤون الشرق الأوسط، عن مصدر ديني كبير في النجف قوله إن مكتب آية الله علي السيستاني رفض طلب قا آني لعقد اجتماع.

وأضاف المصدر ذاته إن ”رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ألغى اجتماعا مقرراً سلفا مع قائد فيلق القدس الإيراني، وذكر في رسالة مكتوبة إلى العميد قا آني، سلمها المستشار العسكري للصدر، أبو دعاء العيساوي، أنه ”يجب ألا يكون هناك تدخل أجنبي في شؤون العراق“.

من جانبه، قال النائب أسعد المرشدي، عضو تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم في بيان صحفي إن ”توقيت زيارة إسماعيل قا آني لبغداد غير لائق ومحاولة تدخل واضحة في تشكيل الحكومة الجديدة“.

بينما وصف تحالف النصر في البرلمان بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ”زيارة قا آني بأنها مهمة فاشلة“، مؤكدا أن البرلمان سيوافق على حكومة المرشح عدنان الزرفي الذي تراجعت حظوظه بعد أن أيدت القوى الشيعية رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي كمرشح بديل للزرفي.

وذكر تقرير موقع “ المونيتور“، إن زيارة قا آني للعراق الأسبوع الماضي، أثارت جدلاً على الساحة السياسية المحلية، مشيراً إلى أن زيارته المفاجئة كانت محاولة لتوحيد القوى الشيعية في ترشيح رئيس وزراء جديد له علاقات وثيقة مع إيران.

وأضاف التقرير إن ”العميد قا آني فشل في توحيد الفصائل الشيعية، على عكس سلفه قاسم سليماني، الذي جمع القوات الشيعية معًا لتحقيق أهداف إيران، ولم يفشل إسماعيل قا آني في توحيد القادة العراقيين فحسب، بل لقي أيضًا إدانة وانتقادات من القيادة الشيعية“.

وقالت النائب عالية نصيف من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، إن قائد فيلق القدس ضغط على الفصائل الشيعية لسحب دعمها للمرشح عدنان الزورفي، مضيفة إن ”من العار أن القادة السياسيين العراقيين يحتاجون إلى الوصاية الأجنبية للبت في القضايا المهمة المتعلقة ببلدهم“.

وفي السياق ذاته طالب النائب السني رعد الدهلكي عن تحالف القوى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، باستدعاء السفير الإيراني إيرج مسجدي في بغداد، بسبب تدخل قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قا آني في الشأن العراقي.