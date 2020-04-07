العراق يسجل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا

أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة واحدة جراء فيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل أعلى معدل إصابات يومي، بواقع 91 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19) في مختلف محافظات البلاد.

وقالت وزارة الصحة والبيئة في بيان، إنه ”جرى فحص 26331 نموذجاً، في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان“.

وبينت أن الإصابات الجديدة ”توزعت بين العاصمة بغداد 21، والنجف 44، والسليمانية 3، وأربيل 5، ودهوك 3، وحالة واحدة في كل من ديالى، وواسط، وذي قار 5، والبصرة 6، وحالتين في المثنى“.

وأشارت الوزارة إلى أنه ”تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط في العاصمة بغداد، لترفع حالات الوفاة إلى 65 حالة وفاة، كما سجلت 29 حالة شفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 373 حالة، بينما بلغ مجموع الإصابات المؤكدة في البلاد 1122“.