لبنان.. إصابة 13 عسكريًا بأعمال شغب أمام سجن القبة (فيديو)

أصيب ضابط و12 عسكريًا في الجيش اللبناني أمام سجن ”القبة“ بمدينة طرابلس (شمال)؛ على خلفية أعمال شغب داخل السجن، للمطالبة بإقرار قانون للعفو العام، على خلفية أزمة كورونا.

وقال الجيش، في بيان: ”تعرضت دورية من الجيش للرشق بالحجارة وقطع الزجاج والمفرقعات من قبل أهالي بعض الموقوفين وعدد من الأشخاص الذين حاولوا اقتحام السجن“.

وتابع: ”لا تزال وحدات من الجيش تعمل على تطويق الحادث، وإعادة الوضع إلى طبيعته“.

حول سجن القبة منذ قليل محاولات شغب من اهالي المسجونين، والقوى الامنية تتدخل.

الجيش: إصابة ضابط و12 عسكرياً اثر تعرضهم للشرق بالحجارة والمفرقعات قرب سجن القبة pic.twitter.com/wyS9eUZMoL — Rony Bazouny (@rony3278) April 7, 2020

وفي وقت سابق الثلاثاء، أضرم العشرات من نزلاء سجن ”القبة“، النار بأفرشتهم؛ مطالبين بإصدار قانون للعفو عام عنهم، خوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا.

وتوافد بعض أهالي السجناء إلى مدخل السجن، للاطلاع على أوضاع أبنائهم المحتجين داخله.

الجيش يعمل على تفريق أهالي السجناء من محيط سجن القبة في طرابلس pic.twitter.com/a5ztiOrixm — maroun Nassif (@maroun_nassif) April 7, 2020

ويوجد في لبنان 19 سجنًا للرجال و4 للنساء، إضافة إلى واحد للأحداث يضم ذكورًا وآخر يضم فتيات، وهي كلها تحت رقابة وزارة العدل.

وسجل لبنان، حتى مساء الثلاثاء، 548 إصابة بكورونا، بينها 19 وفاة.