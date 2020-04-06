سلطنة عمان تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في عموم السلطنة خلال الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة العمانية في بيان نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه تم ”تسجيل 33 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 331 حالة“.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن فيروس كورونا أدى منذ ظهوره في السلطنة إلى ”وفاة شخصين، في حين تماثل 61 مصابا به للشفاء“.

وطالبت الوزارة جميع المواطنين بالتقيد بإجراءات العزل الصحي، وتنظيف اليدين بالماء والصابون والتقيد التام بالتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.