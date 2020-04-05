ترامب يقول إنه قد يتناول دواء لعلاج فيروس كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت؛ دعمه لعقار ما زال تحت الاختبار لعلاج فيروس كورونا، قائلا ”إنه قد يأخذ هذا الدواء بنفسه“ ويشجع آخرين بموافقة الأطباء على أن يفعلوا المثل.

وانتقد ترامب في لقائه اليومي مع الصحفيين بعض الولايات لطلبها عددا من أجهزة التنفس الصناعي من الحكومة الاتحادية أكثر مما تحتاجه.

وقال ترامب إن ”هذا الأسبوع سيكون صعبا بشكل خاص مع سقوط عدد كبير من الوفيات جراء فيروس كورونا“، لكنه أكد قلقه من أن علاج التفشي من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي يعد أسوأ من المشكلة.

وكان ترامب قد واجه في بادئ الأمر انتقادات لتهوينه من أخطار فيروس كورونا وتذبذب بين تحذير الأمريكيين من خطورته والشكوى من تكاليفه الاقتصادية.

وعكست تصريحات ترامب المتفائلة بشأن مزايا استخدام عقار ”هيدروكسي كلوروكوين“ لمكافحة الملاريا من أجل علاج كورونا توجهه لإضفاء مزايا على هذا الأمر حتى على الرغم من أنه ما زال يجري جمع البيانات بشأنه، وقال ترامب ”قد أتناوله، على أن أسأل أطبائي في ذلك لكن قد أتناوله“.

وقال البيت الأبيض إنه ثبت عدم إصابة ترامب بكورونا بعد خضوعه للاختبارات مرتين.

وقالت اللجنة الأوروبية الأسبوع الماضي، إنه لم تثبت فعالية هذا الدواء في معالجة كورونا.

وأوضح ترامب أن ”الحكومة الاتحادية لديها 29 مليون جرعة من الدواء وأضافته لمخزونها الوطني“. مبينا أنه طلب من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رفع تعليق لطلبية أمريكية من هذا الدواء أيضا.

وأصدرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية موافقة طارئة لتوزيع هذا العقار من المخزون الوطني على الأطباء ليصفوه لمرضى كورونا في المستشفيات حتى مع استمرار التجارب وجمع البيانات.

وأشار ترامب ”سمعنا للتو روايات إيجابية بشكل حقيقي ونواصل جمع البيانات“، مؤكدا أن ”المخاوف من حدوث نقص دفع الولايات الأمريكية لطب عدد من أجهزة التنفس الصناعي أكبر مما تحتاجه. وأن الحكومة الاتحادية لديها عشرة آلاف جهاز تنفس صناعي في مخزونها. وأن بعض الولايات لديها عدد من أجهزة التنفس الصناعي أكبر مما تحتاجه إنها لا تريد حتى الاعتراف بذلك“.