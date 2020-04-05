المرصد: مقتل 9 مقاتلين من ”المرتزقة السوريين“ في ليبيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأنّ ”المرتزقة السوريين“ الموالين لتركيا في ليبيا، تكبّدوا خلال الساعات الأخيرة 9 قتلى جدد خلال اشتباكات مع الجيش الوطني الليبي؛ ما يرفع حصيلة القتلى في صفوفهم جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 165 قتيلا.

وقال المرصد إن القتلى الجدد، هم من فصائل ”لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه“، مشيرا إلى أنّهم سقطوا خلال اشتباكات على محور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وفي السياق، أكّد المرصد في تقرير له أنّ هناك حالة استياء متصاعدة لدى المقاتلين السوريين الذين ذهبوا إلى ليبيا بسبب تخلف تركيا عن الإيفاء بوعودها دفع رواتبهم المقدرة بألفي دولار أمريكي شهريا، فضلا عمّا وصفه بـ ”الواقع المزري“ الذي يواجهونه في ليبيا.

وكان المرصد السوري كشف قبل أيام، أن استياء كبيرا يسود في أوساط المقاتلين السوريين الذين ذهبوا إلى ليبيا بسبب تخلف تركيا عن الإيفاء بوعودها وسط حالة مزرية يعيشها ”المرتزقة“ هناك.

وقال المرصد السوري قبل أيام، إن أنقرة عمدت إلى تخفيض رواتب المقاتلين السوريين الذين جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا، وذلك بعد أن فاق تعداد المجندين الحد الذي وضعته تركيا وهو 6000 مقاتل.

ووثق المرصد خلال الفترة السابقة، ارتفاع أعداد المجندين السوريين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس إلى نحو 4750 مرتزقا، في حين بلغ عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب، استعدادا لنقلهم إلى ليبيا، نحو 1900 مجند.

وكان المرصد السوري وثق كذلك قبل أيام، مقتل مزيد من عناصر الفصائل السورية الموالية لأنقرة في المعارك مع الجيش الوطني الليبي في مناطق ليبية عدة، إذ وصل عدد القتلى من المرتزقة السوريين في ليبيا إلى نحو 151 مقاتلا، وفقا للمرصد.