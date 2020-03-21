المرصد: ارتفاع عدد قتلى ”المرتزقة السوريين“ في ليبيا إلى 143

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين المرتزقة في ليبيا من الموالين لتركيا، تشهد ارتفاعًا غير مسبوق، حيث بلغ العدد الإجمالي 143 قتيلًا في غضون أسابيع قليلة.

وقال المرصد في تقرير إن“دفعات جديدة من المرتزقة سقطت بين قتيل وجريح في معارك ليبيا“، موضحًا أنّ ”القتلى الجدد ينحدرون من مناطق تدمر، وسلقين، والبوكمال، والباب في سوريا“، مبينًا أن ”حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، من فصائل لواء المعتصم، وفرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال، والحمزات، وسليمان شاه، بلغت 143 مقاتلًا“.

وبحسب مصادر المرصد فإن“القتلى قُتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة إلى معارك مصراتة، ومناطق أخرى في ليبيا“.

وكان المرصد السوري أكد، أمس الأول، أن ”الجانب التركي عمد إلى تخفيض رواتب المقاتلين السوريين الذين جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا وذلك بعد أن تجاوز تعداد المجندين الحد الذي وضعته تركيا وهو 6000 مقاتل“.

ورصد المرصد السوري خلال الفترة السابقة ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس إلى نحو 4750 مرتزقًا، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مجند.