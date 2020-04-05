توقيف متهم باغتيال القيادي بحزب الله علي محمد يونس

نقلت وكالة أنباء ”ايسنا“ الإيرانية عن مصادر لبنانية أن علي محمد يونس أحد قادة ميليشيا حزب الله اللبناني الذي أٌعلن عن اغتياله يوم الأحد، تعرض لهجوم بسلاح أبيض ما أسفر عن مقلته.

وأضافت الوكالة الإيرانية نقلا عن المصادر اللبنانية أن دوريات من قوات الأمن انتقلت لمحل حادث استهداف يونس والذي يقع بين قاقعية الجسر وزوطر الغربية جنوبي لبنان، فيما ”تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في حادث اغتيال يونس باسم ”ع.ف.ا“.

وأشارت الوكالة إلى أن التحقيقات في استهداف يونس لا تزال جارية في ظل عدم اكتمال المعلومات حول ملابسات استهدافه.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت يوم الأحد باغتيال علي محمد يونس الذي ينحدر من بلدة ”جبشيت“، وكان أحد المقربين من قاسم سليماني رئيس ”فيلق القدس“ بالحرس الثوري الإيراني السابق الذي اغتيل في العراق، لافتة إلى أن الأجهزة المعنية في ”حزب الله“ تقوم بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة تفاصيل الحادث.