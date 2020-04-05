 كان مقرباً من سليماني.. اغتيال محمد علي يونس أحد قادة حزب الله في جنوب لبنان (فيديو) – إرم نيوز‬‎

كان مقرباً من سليماني.. اغتيال محمد علي يونس أحد قادة حزب الله في جنوب لبنان (فيديو)

كان مقرباً من سليماني.. اغتيال محمد علي يونس أحد قادة حزب الله في جنوب لبنان (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أفادت وكالات أنباء إيرانية، اليوم الأحد، باغتيال أحد قادة تنظيم ”حزب الله“ اللبناني في قرية ”زوطر الجنوبية“ جنوب لبنان، ويدعى محمد علي يونس.

وبحسب مصادر إيرانية فإن القتيل ينحدر من بلدة ”جبشيت“، وكان أحد المقربين من قاسم سليماني رئيس ”فيلق القدس“ بالحرس الثوري الإيراني السابق الذي اغتيل في العراق، لافتة إلى أن  الأجهزة المعنية في ”حزب الله“ تقوم بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة تفاصيل الحادث.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطعاً مصوراً يظهر ما قالوا إنه اللحظات التالية لعملية الاغتيال وتظهر فيها جثة القتيل وقد تجمهر حوله بعض الناس، وسط تضارب في الروايات بشأن اغتياله.

وقالت مصادر ”حزب الله“ الإعلامية إن القتيل ”رحل وهو يدافع عن الإسلام“ من خلاله اغتياله بطائرة مسيرة، فيما قالت مصادر أخرى إنه قتل على يد أشخاص من ”حزب الله“ بعد اكتشاف تعامله مع الموساد الإسرائيلي.

من جهتها، ذكرت وكالة ”مهر“ الإيرانية للأنباء أن  المعلومات الأولية تشير إلى أن يونس كان يعمل في الجهاز الأمني لحزب الله ومختص بتعقب ومتابعة العملاء.

في المقابل، قال مغردون عبر مواقع التواصل إنه ”على عكس رواية إعلام حزب الله .. وجدت جثة علي محمد يونس مقتولاً وعليها آثار طعنات سكين، وأن مصادر إسرائيلية وعدة روايات أخرى تقول أنه تم اغتياله من قبل فرق الأمن الداخلي التابع لحزب الله، بعد ورود معلومات أنه يتعاون مع الموساد الإسرائيلي“.

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