كان مقرباً من سليماني.. اغتيال محمد علي يونس أحد قادة حزب الله في جنوب لبنان (فيديو)

أفادت وكالات أنباء إيرانية، اليوم الأحد، باغتيال أحد قادة تنظيم ”حزب الله“ اللبناني في قرية ”زوطر الجنوبية“ جنوب لبنان، ويدعى محمد علي يونس.

وبحسب مصادر إيرانية فإن القتيل ينحدر من بلدة ”جبشيت“، وكان أحد المقربين من قاسم سليماني رئيس ”فيلق القدس“ بالحرس الثوري الإيراني السابق الذي اغتيل في العراق، لافتة إلى أن الأجهزة المعنية في ”حزب الله“ تقوم بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة تفاصيل الحادث.

وكالة أنباء فارس نيوز: اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني بجنوب #لبنان محمد علي يونس من قبل مجهولين وكان احد المقربين من قاسم سليماني

وحسب الوكالة فإن محمد يونس "كان مسؤولا عن ملاحقة العملاء والجواسيس" pic.twitter.com/297DXeAiiW — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) April 5, 2020

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطعاً مصوراً يظهر ما قالوا إنه اللحظات التالية لعملية الاغتيال وتظهر فيها جثة القتيل وقد تجمهر حوله بعض الناس، وسط تضارب في الروايات بشأن اغتياله.

وقالت مصادر ”حزب الله“ الإعلامية إن القتيل ”رحل وهو يدافع عن الإسلام“ من خلاله اغتياله بطائرة مسيرة، فيما قالت مصادر أخرى إنه قتل على يد أشخاص من ”حزب الله“ بعد اكتشاف تعامله مع الموساد الإسرائيلي.

علي محمد يونس في الجهاز الامني لحزب الله. الحزب قال انه سقط شهيدا دفاعا عن الإسلام المحمدي، وقد تمّ الترويج لرواية تقول ان طائرة مسيرة اسرائيلية اغتالته، لكن الفيديو ادناه يقول إنّ هذه جثته وقد تم طعنه ورميه بالرصاص وإلقاء جثته https://t.co/zKFGBDbMkx — Dr. Ali Bakeer (@AliBakeer) April 5, 2020

من جهتها، ذكرت وكالة ”مهر“ الإيرانية للأنباء أن المعلومات الأولية تشير إلى أن يونس كان يعمل في الجهاز الأمني لحزب الله ومختص بتعقب ومتابعة العملاء.

العثور على جثة محمد علي يونس أحد قادة حزب الله وهو مصاب بطعنات وأعيرة نارية في جنوب لبنان pic.twitter.com/21RMjNscPf — الخبر من مصدره (@News_F_S) April 5, 2020

في المقابل، قال مغردون عبر مواقع التواصل إنه ”على عكس رواية إعلام حزب الله .. وجدت جثة علي محمد يونس مقتولاً وعليها آثار طعنات سكين، وأن مصادر إسرائيلية وعدة روايات أخرى تقول أنه تم اغتياله من قبل فرق الأمن الداخلي التابع لحزب الله، بعد ورود معلومات أنه يتعاون مع الموساد الإسرائيلي“.