العراق.. عدنان الزرفي يعرض برنامج حكومته ويطلب جلسة برلمانية لنيل الثقة

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، اليوم الجمعة، عزمه عرض برنامجه الحكومي، يوم غدٍ السبت، بالإضافة إلى طلب جلسة برلمانية لمنح حكومته الثقة.

وقال الزرفي في بيان صدر عن مكتبه:“مشاوراتي مستمرة لحين إكمال الكابينة الوزارية وعرضها على البرلمان، وإنا كُلفت رسميًا، وسأقدم البرنامج الحكومي مع طلب رسمي إلى السيد رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة نيل الثقة“.

وأضاف الزرفي:“حكومتي ستعمل على 4 محاور مهمة: أولًا العمل على إيجاد الحلول للأزمة المالية، ثانيًا فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وثالثًا إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ورابعًا توازن العلاقات الدولية لعراق قوي ووسطي“.

وتابع:“سنشكل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من البرلمان العراقي بعد التشاور مع الكتل النيابية، وبما يلبي مطالب الشارع العراقي.. ولن اعتذر عن استكمال مهمتي المتمثلة بتشكيل الحكومة مطلقًا، ولن أتراجع عن دستورية التكليف، ولن أخذل من ساندني ووقف معي من القوى المجتمعية والسياسية“.

واختتم الزرفي قائلًا:“يبقى الخيار للسادة أعضاء البرلمان والكتل السياسية الوطنية بمنحي الثقة معززة بدعم الشارع والتوافق مع رأي المرجعية الرشيدة من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي“.

وكلف رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، النائب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الشهر الماضي، وسط خلافات حادة داخل ”البيت الشيعي“ إزاء هذا التكليف.