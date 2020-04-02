بومبيو يبحث مع حمدوك الإطار القانوني لرفع السودان من ”لائحة الإرهاب“

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأربعاء، مع رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، الإطار القانوني لرفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بومبيو مع حمدوك مساء يوم الأربعاء، أكد فيه ”دعم أمريكا لأهمية التحول الديمقراطي في السودان، وعلى أهمية المضي قدما في تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين“.

كما أكد دعم واشنطن للحكومة الانتقالية في السودان وجهودها في تحقيق سلام دائم.

وفي ٨ مارس/ آذار الماضي، زار رئيس الخزانة الأمريكية السودان على رأس وفد رفيع التقى خلاله عددا من المسؤوليين السودانيين، وقال إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ”مسألة وقت“.

وقررت الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، بعدما فرضتها في 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة ”الدول الراعية للإرهاب“، المدرج فيها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وبعد أشهر من عزل الرئيس السابق عمر البشير عقب احتجاجات واسعة، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف ”إعلان قوى الحرية والتغيير“، قائد الحراك الشعبي.