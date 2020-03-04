أمريكا: ننظر في احتمال رفع السودان من لائحة الإرهاب

قالت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إنها تنظر في المتطلبات القانونية لاحتمال رفع السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها قناة ”الحرة“ الأمريكية (خاصة) عن متحدثة باسم الوزارة لم تذكر اسمها، دون مزيد من التفاصيل.

وأوردت القناة الأمريكية تلك التصريحات، عقب إعلان البنك المركزي السوداني تلقيه خطابا من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية، يفيد برفع العقوبات عن 157 مؤسسة عاملة في البلاد.

وقررت الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بعدما فرضتها في 1997، على دعاوى إيوائه للإرهاب.

وبسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان وإدراجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب، واجهت الاستثمارات الأجنبية في البلاد تخارجا، بينما توقف ضخ أي استثمارات جديدة حتى 2017.