واشنطن ترفع العقوبات الاقتصادية عن السودان

أعلن البنك المركزي السوداني انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال محافظ البنك المركزي بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم في تعميم صحفي أن البنك تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية يفيد بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 12 أكتوبر2017.

وأضاف المحافظ أن رفع العقوبات شمل 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور.

ونوه تعميم البنك المركزي إلى أنه قام بمخاطبة المصارف السودانية والمراسلين بذلك، كما قام بمخاطبة بعض المصارف المركزية بالدول العربية، لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة.