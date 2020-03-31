الميليشيات العراقية تتأهب لضربات أمريكية محتملة

تتأهب الميليشيات العراقية لضربات أمريكية محتملة، بعد ورود أنباء عن عزم واشنطن تنفيذ هجمات خلال الأيام القليلة المقبلة، ضد مواقع تابعة لفصائل مسلحة موالية لطهران في العراق.

واتخذت الفصائل المسلحة، إجراءات أمنية مشددة حول مقارها مع عمليات نقل لمخازن الأسلحة الثقيلة، وتغيير محل إقامة بعض قيادات تلك الفصائل خشية تنفيذ هجمات اغتيال، على غرار مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية، قرب مطار بغداد الدولي، وفق مصادر أمنية وعسكرية لـ“إرم نيوز“.

وقال القيادي في ”كتائب سيد الشهداء“، كاظم الفرطوسي، إن ”معلومات استخباراتية، وصلت إلى الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية، عن نية الولايات المتحدة الأمريكية شن ضربات جوية مركزة على مواقع عسكرية تابعة للحشد الشعبي، والفصائل المسلحة“.

وأوضح الفرطوسي لـ“إرم نيوز“، أن ”رد الفصائل العراقية هذه المرة على العدوان الأمريكي سيكون قاسيا، وهذه الفصائل أكملت كافة الاستعدادات للرد المباشر، كما اتخذت إجراءات لمواجهة أي ضربة أمريكية مرتقبة“.

وأكد أن ”الفصائل العراقية لديها الإمكانيات على المواجهة المباشر مع القوات الأمريكية، وسيرى الجميع ردنا هذه المرة، في حال نفذت ضربة أمريكية تجاه الحشد الشعبي أو اغتيال بعض القيادات العراقية“.

في هذا السياق، أكد النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي، أن ”تصريحات عادل عبدالمهدي، عن مخاوف من شن ضربات على مواقع عسكرية عراقية، تستند إلى معلومات دقيقة بأن واشنطن تقوم برصد عدد من المواقع بهدف قصفها خلال الأيام المقبلة“.

وأوضح البرلماني العراقي لـ“إرم نيوز“ أن ”العراق هذه المرة لن يصمت على خرق سيادته، وسيكون ردها على مختلف الأصعدة ومدعوما سياسيا وشعبياً“، وفق قوله.

وباشرت الولايات المتحدة نشر منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في العراق، بعد نحو شهرين من تعرض القوات الأمريكية لهجوم بصواريخ بالستية إيرانية، بحسب ما أكدت مصادر عسكرية أمريكية وعراقية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، الأحد الماضي، وجود طيران غير مرخص به قرب مناطق عسكرية، وذلك على وقع أنباء بشأن ضربة متوقعة لفصائل مسلحة.

وكشفت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، الجمعة الماضي، عن صدور أوامر من البنتاغون لقادة الجيش بالتخطيط لتصعيد في الحملة العسكرية بالعراق، ”لتدمير الميليشيات التابعة لإيران“، التي تهدد بتنفيذ هجمات جديدة ضد الجنود الأمريكيين.

وأضافت الصحيفة أن كبار القادة الأمريكيين في العراق حذروا من أن حملة كهذه ستكون ”دموية وقد تعطي نتائج عكسية وتهدد بشن حرب مع إيران“.