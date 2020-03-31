”غازبروم نفط“ الروسية ترفض مقترح كردستان العراق لخفض الاستثمار

قالت ”غازبروم نفط“، الذراع النفطية لعملاق الغاز الروسي غازبروم، اليوم الثلاثاء، إنها لن تقلص الاستثمار في مشروعها بكردستان العراق، رغم طلب حكومة الإقليم شبه المستقل ذلك.

فبعد تهاوي أسعار النفط، طلبت عدة حكومات من منتجي النفط خفض الاستثمارات التي عادة ما يكون على الحكومات سداد قيمتها في إطار ترتيباتهم التعاقدية.

وقالت غازبروم نفط: إن ”حكومة كردستان العراق طلبت من شركات إنتاج الخام، بما فيها غازبروم نفط الشرق الأوسط، خفض الاستثمارات“.

لكن غازبروم نفط قالت لرويترز، إنها رفضت خفض الإنفاق على مشروعها النفطي في المنطقة ”سرقلا“. وتابعت: ”حظت جميع الاستثمارات بموافقة مبدئية مع الوزراء المعنيين، وهي بالفعل أقل من المستوى المطلوب“.

وتملك غازبروم نفط 40 % في رقعة كرميان، حيث يقع حقل سرقلا و80% في رقعتي حلبجة وشاكال.

وكانت مصادر قالت لرويترز الأسبوع الماضي: إن العراق طلب من جميع شركات النفط العالمية خفض ميزانيات تطوير الحقول 30 %، حيث تتضرر إيرادات الحكومة من هبوط أسعار النفط.

وقالت غازبروم نفط إنها لم تتلقَ مثل هذه المقترحات بالنسبة لمشروعها في شرق العراق ”بدرة“.