السودان يسجل الوفاة الثانية بفيروس كورونا

توفى مصاب بفيروس كورونا، بعد إعلان اصابته رسميا بالفيروس، الأحد، كسادس إصابة مؤكدة في السودان حسبما أفادت وزارة الصحة.

وأثار خبر وفاة الإصابة السادسة، الذعر على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، بسبب مخالطة المصاب العائد من دولة الامارات قبل نحو أسبوع عدد من الممرضين والاطباء في عدة مستشفيات راجعها وكان وقتها يخفي عودته من خارج البلاد، ما أدى لعدم خضوعه لفحوص خاصة بوباء كورونا.

ونقل المصاب إلى مستشفى جبرة المخصص كمركز عزل حالات كورونا بعد تأكيد إصابته بمستشفى خاص وسط الخرطوم مساء الأحد.

وسجل السودان ٦ حالات إصابة بفيروس كورونا توفي منها اثنان، فيما تم الحجر على ٨٦ شخصا من المخالطين.