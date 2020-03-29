السلطة الفلسطينية تغلق محافظة الخليل لمنع انتشار كورونا

قرر محافظ مدينة الخليل في الضفة الغربية، إغلاقها بشكل كامل حتى إشعار آخر، وذلك بعد تسجيل عدة إصابات بفيروس كورونا، وخشية تفشي المرض داخل المحافظة الفلسطينية.

وقال محافظ الخليل جبرين البكري، إنه ”أصدر قرارا يقضي بإغلاق مدينة الخليل بشكل تام حتى إشعار آخر، بناء على مستجدات الوضع الصحي الراهن وحرصا على محاربة هذه الجائحة، والحد من انتشار فيروس كورونا“.

وأضاف في بيان له: أن ”القرار يشمل إغلاق كافة مداخل مدينة الخليل إغلاقا تاما، ويمنع الدخول والخروج، وتفتح محلات المواد الغذائية من الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ12 ظهرا، ومن الساعة الـ4 وحتى الساعة الـ6 مساء، ويستثنى من ذلك الصيدليات، ومحطات الوقود، وعلى الجميع الالتزام بتواجد خمسة مواطنين فقط داخل وخارج المحل“.

وتابع: أن ”الشراء يكون من المحلات القريبة من السكن، وتبقى المخابز تعمل وفق خطة الطوارئ، في إطار التقيد بالإجراءات الوقائية وفق خطة الطوارئ وبالتزام كامل“.

وطالب ”البكري“ جميع المحجور عليهم في بيوتهم الالتزام التام بتعليمات الجهات الطبية، مشيرًا إلى أن جميع تصاريح التحرك التي تم منحها من المحافظة لاغية، وأن على الجميع التقيد بالتعليمات والقرارات تحت طائلة المسؤولية.

وتفرض السلطة الفلسطينية منعًا للتجول داخل الأراضي الفلسطينية، في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 108 أشخاص، بعد تسجيل إصابات من عائلة واحدة في محافظة الخليل في الضفة الغربية.