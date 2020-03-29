التحالف الدولي يسلم قاعدة جوية في كركوك للقوات العراقية‎

سلم التحالف الدولي ضد ”داعش“ بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الأحد، قاعدة (كي وان) الجوية في محافظة كركوك (شمال) إلى القوات العراقية.

وتأتي عملية التسليم بعد 3 أيام من تسليم التحالف الدولي قاعدة القيارة الجوية جنوبي مدينة الموصل (شمال)، ونحو أسبوعين من تسليم قاعدة القائم بمحافظة الأنبار (غرب) إلى القوات العراقية.

وقال الجنرال فنسنت باركر، مدير إدارة الاكتفاء في قوة المهام المشتركة (التحالف الدولي) في العراق:“يصادف اليوم تاريخا مهما للتحالف الدولي بنقل قاعدة (كي وان) الجوية إلى قوات الأمن العراقية“.

وأضاف باركر، في بيان ”عمل (كي وان ) كموقع حاسم للتحالف، ودائرة مكافحة الإرهاب العراقية من أجل إيجاد وتدمير الملاذات الآمنة للإرهابيين في جبال حمرين الوعرة“.

وكانت الحكومة البريطانية، قررت الأسبوع الماضي سحب قسم من قواتها العاملة ضمن بعثة تدريب في العراق على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وعزا التحالف الدولي في بيانات سابقة بدء انسحابه وتسليمه للقواعد العسكرية في العراق إلى التهديدات الأمنية وفيروس ”كورونا“.

وتتكرر الهجمات الصاروخية التي يشنها في الغالب مسلحون عراقيون موالون لإيران على قواعد عسكرية تضم قوات التحالف، وخاصة الأمريكية، منذ أشهر.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد ”فيلق القدس“ الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة ”الحشد الشعبي“ العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 كانون الثاني/يناير الماضي.