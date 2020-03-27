إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

أكد الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة صوب بلدة سديروت المحاذية للقطاع، حيث سقط في منطقة مفتوحة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إنه ”متابعة لتفعيل الإنذار في منطقة غلاف غزة، هنالك حديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل“.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية، أن ”صاروخًا أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة ببلدة سديروت المحاذية للقطاع“.

وتشهد الأوضاع الميدانية هدوءًا بين قطاع غزة وإسرائيل، خلال فترة الأزمة الصحية التي يشهدها العالم بسبب مواجهة فيروس كورونا، حيث لم يتم رصد أي إطلاق لقذائف صاروخية خلال الفترة الأخيرة.