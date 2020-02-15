إطلاق صاروخين من غزة على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة وسقطا في بلدة من مناطق غلاف القطاع، فيما تم تفعيل صافرات الإنذار في عدد من مناطق الغلاف.

وذكر موقع ”حدشوت بتاخون سدي“ العبري، أن ”صاروخين أطلقا من قطاع غزة، وسقطا في مناطق مفتوحة في أشكول“.

متابعة لتفعيل الإنذار في غلاف غزة فالحديث عن إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة نحو إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 15, 2020

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم ”تفعيل صفارات الإنذار بغلاف غزة، بسبب إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات“.

وجاءت عملية إطلاق الصواريخ هذه، بعد إعلان وسائل إعلام إسرائيلية التوصل لتهدئة برعية مصرية وأممية بين حركة حماس وإسرائيل، تضمنت وقف إطلاق البالونات المفخخة من القطاع، ووقف إطلاق الصواريخ.