 إطلاق صاروخين من غزة على إسرائيل – إرم نيوز‬‎

إطلاق صاروخين من غزة على إسرائيل

إطلاق صاروخين من غزة على إسرائيل

المصدر: غزة – إرم نيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة وسقطا في بلدة من مناطق غلاف القطاع، فيما تم تفعيل صافرات الإنذار في عدد من مناطق الغلاف.

وذكر موقع ”حدشوت بتاخون سدي“ العبري، أن ”صاروخين أطلقا من قطاع غزة، وسقطا في مناطق مفتوحة في أشكول“.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم ”تفعيل صفارات الإنذار بغلاف غزة، بسبب إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات“.

وجاءت عملية إطلاق الصواريخ هذه، بعد إعلان وسائل إعلام إسرائيلية التوصل لتهدئة برعية مصرية وأممية بين حركة حماس وإسرائيل، تضمنت وقف إطلاق البالونات المفخخة من القطاع، ووقف إطلاق الصواريخ.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الجيش الإسرائيلي
السلطة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية
تاغ
حركة الجهاد الإسلامي
حركة حماس
حماس
صفقة القرن
قطاع غزة
مستوطنات
نتنياهو
تاريخ النشر
تاريخ التحديث