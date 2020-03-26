سقوط عدد من الصواريخ داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد

تعرضت المنطقة الخضراء، ذات التحصين الأمني والعسكري المشدد، وسط العاصمة العراقية بغداد، فجر الخميس، لعملية قصف بعدد من صواريخ.

وقال مصدر أمني عراقي لـ“ارم نيوز“ إن ”عددا من الصواريخ سقطت على المنطقة الخضراء، قرب السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد، فيما أطلقت السفارة صفارات الإنذار“.

صوت صافرات الانذار من المنطقة الخضراء بعد سماع اصوات انفجارات قد تكون ناتجة عن قصف صاروخي#العراق_ينتفض pic.twitter.com/b80wRcPUQ1 — فلاح حميد (@falah_hameed_) March 26, 2020

وأضاف المصدر أن ”طائرات أمريكية حلقت في سماء بغداد لتحديد المنطقة، التي انطلقت منها الصواريخ“.

وبين المصدر أنه ”لغاية الآن لم نعرف الخسائر البشرية أو المادية نتيجة القصف، بسبب الإجراءات التي فرضتها القوات الأمريكية، حول السفارة ”.