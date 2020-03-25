الجيش الليبي يصد هجوما كبيرا لقوات الوفاق على قاعدة ”الوطية“ الجوية (فيديو)

أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، عن إفشال هجوم للميليشيات والمرتزقة الأجانب على قاعدة الوطية الجوية الواقعة غربي العاصمة طرابلس.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان عبر صفحته على ”فيسبوك“، ”بأنّ قوات الجيش صدت هجوما كبيرا لمرتزقة أردوغان وميليشيات التنظيمات الإرهابية على قاعدة الوطية“.

الان الله اكبرالقوات المسلحه تصد هجوم لمليشيات الجويلي على قاعدة الوطيه الجويه تم النشر بواسطة ‏اخبار الهلال النفطي والجنوب الليبي‏ في الأربعاء، ٢٥ مارس ٢٠٢٠

وأضاف أن قوات الجيش الليبي ”دحرت الميليشيات والمرتزقة وكبّدتهم خسائر كبيرة“، متابعا أن ”الميليشيات لا تعترف بهدنة ولا اتفاقيات ولا أوضاع إنسانية“ .

جاء ذلك عقب إعلان أسامة جويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة بعملية ”بركان الغضب“ التابعة لحكومة الوفاق، السيطرة على قاعدة الوطية الجوية في ما سماها عملية ”عاصفة السلام“.

وقال جويلي إن التحرك جاء ردا على ”القصف المتواصل لأحياء طرابلس“، مشيرا إلى ”أسر عناصر“ تابعين لقوات الجيش الوطني.

وتداولت حسابات مؤيدة للجيش الوطني مقاطع فيديو على ”فيسبوك“ لعدد من الضباط من داخل القاعدة الجوية لنفي ادعاءات قوات الوفاق.

من داخل قاعدة الوطية الجوية الوحدات العسكرية تقول لكم الوطية ياما دونها#شعبةالاعلام_الحربي #اللواء_التاسع تم النشر بواسطة ‏شعبة الاعلام الحربي اللواء التاسع‏ في الأربعاء، ٢٥ مارس ٢٠٢٠