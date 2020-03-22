المسماري: الجيش الليبي يتصدى لهجوم تركي ويدمر مدرعة

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قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن قواته تصدت لهجوم شنته القوات التركية ضدها. وأضاف المسماري، في تدوينة له على ”فيسبوك“، أن ”الهجوم أسفر عن تدمير مدرعة تركية من طراز ACV-15، حاولت خرق الخطوط الدفاعية للقوات المسلحة العربية الليبية“. وتابع قائلا: ”عرضنا على العدو أن يستلم المدرعة وجثث القتلى بداخلها، ولكنه رفض…