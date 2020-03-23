السودان يطلق سراح آلاف السجناء للوقاية من كورونا

أطلقت السلطات السودانية، اليوم الإثنين، سراح 4217 نزيلاً بسجن الهدى الإصلاحي غربي مدينة أم درمان، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، بعد تسجيل حالتي إصابة إحداهما توفى، وحجر العشرات من حالات الاشتباه بفيروس كورونا.

وقالت عضو المجلس السيادي السوداني، عائشة موسى، إن إطلاق سراح النزلاء جاء وفق الإجراءات القانونية للوقاية من الوباء، وحفاظا على صحتهم، مرجحة إطلاق سراح المزيد من السجناء في سجون السودان المختلفة.

وأشارت موسى إلى ضرورة التزام المُفرج عنهم بالتوقيع على إقرارات بالتعهد وأن لا يعودوا لارتكاب الجرائم والالتزام بكافة القوانين بإجراء الكشف الطبي، من أجل الاطمئنان على صحتهم وسلامة المجتمع.

وفرضت السلطات، اليوم الإثنين، حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد من الساعة الـ8 مساء حتى الـ6 صباحا، بدءاً من يوم غد الثلاثاء؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، وفي خطوة لتقليل انتشار العدوى.