لبنان .. مقتل مساعد سابق للعميل الإسرائيلي عامر الفاخوري

أفادت تقارير صحافية لبنانية، الأحد، بأنه تم العثور على جثة شرطي سابق تعاون مع العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري، وذلك داخل محله بقرية في جنوب لبنان.

ونقلت التقارير عن مصادر أمنية قولها، إن أنطوان الحايك (58 عاما)، وجد مقتولا داخل محله الذي أنشأه حديثا، في قرية المية ومية، شرق مدينة صيدا الساحلية، عاصمة جنوب لبنان.

ورجحت أن الحايك قتل بإطلاق النار عليه من قبل مجهول، بمسدس كاتم للصوت من مسافة قريبة، داخل محله صباح اليوم. مضيفة بأنه كان أحد مساعدي العميل الفاخوري الذي يطلق عليه جزار معتقل الخيام، عند الحدود الجنوبية للبنان.

وقال مصدر أمني: ”إن مجهولا أطلق النار على الحايك، فأصابه بعيارين ناريين برأسه، ولم تُعرف دوافع الجريمة بعد“، مشيرا إلى أن المقتول كان يعمل سابقا كسجّان في معتقل الخيام، والساعد الأيمن للفاخوري الذي يحمل الجنسية الأمريكية.

وكانت محكمة عسكرية لبنانية قد قررت، الأسبوع الجاري، إطلاق سراح الفاخوري، الذي اعتقل بعد عودته من الولايات المتحدة، العام الماضي، فيما تحدثت تقارير أنه تم نقله خارج بيروت، على متن مروحية أمريكية.