لمواجهة كورونا.. مقتدى الصدر يزج بـ“سرايا السلام“ لفرض حظر التجول في بغداد

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم السبت، زج الفصائل المسلحة التابعة له في العاصمة بغداد، لفرض حظر التجول، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”عمّا قريب سنعطي إيعازا للمعاون الجهادي (أبو ياسر) وبالتنسيق مع الجهات المختصة لمسك زمام الأمور في الرصافة وما حولها، لأن فيها من لا يعي الخطر“.

وأضاف الصدر، ”نشرنا إرشادات صحية ونصحنا بالالتزام بها، وأمرنا بتشكيل لجان طبية للقيام بالإجراءات الصحية وتنظيف وتعقيم الأماكن العامة، ولم نعترض على حظر التجول، ولم نخرقه، ولم نعترض على الإجراءات الصحية والتنظيمية في مراقد المعصومين“.

وتابع: ”كان اعتراضنا على الغلق فقط، وبالخصوص مرقد أمين الله سلام الله عليه، ودعمنا الكوادر الصحية معنويا وحاولنا مساعدتهم من خلال زج أفراد سرايا السلام معهم، واليوم يحاول البعض اتهامنا بزيادة نشر الوباء“.

وتتخذ السلطات العراقية إجراءات مشددة بهدف منع انتشار الوباء خاصة في العتبات المقدسة لدى الشيعة، لا سيما مع المخاوف في بلد يعاني نقصا مزمنا في المعدات الطبية والأدوية والمستشفيات.

ومنذ أيام عدة، اتخذ الزوار الشيعة الطريق إلى مدينة الكاظمية في بغداد مشيا أو على الجمال والأحصنة، واليوم السبت، ”توافد مئات آلاف الزوار من جميع المحافظات لأداء الزيارة“، بحسب ما قال مصدر في العتبة الكاظمية.

وفي وقت مبكر من اليوم السبت، تجمع عشرات الآلاف من العراقيين، في بغداد ومدن عدة من البلاد؛ لإحياء ذكرى أحد الأئمة المعصومين لدى الشيعة، متحدين بذلك حظر التجول المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.