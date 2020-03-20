فجر السعيد ومقتدى الصدر.. هكذا ردت الإعلامية الكويتية على ”الإشاعة“

وجاء في تغريدة منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: ”أنا الكاتبة فجر السعيد أعلن طلاقي من المدعو مقتدى الصدر بعد زواج دام 6 أشهر فقط وعليه أطالب برفع دعوى قضائية ضده في المحاكم العراقية وأطالب بحقوقي الشرعية وغير الشرعية كوني حاملة بطفل في شهر 7 الآن“.

وعلقّت فجر السعيد على هذه التغريدة قائلًة: ”شر البلية ما يضحك مادري هم بيطقوني بهالخبر المفبرك لو بيطقون السيد مقتدى، ولكم ملينا شغلتونا معاكم بهالإشاعات اللي ماتخلص كل يوم طالعيلنا بإشاعة شكل“.

وأضافت قائلًة: ”مو كنت عجوز قبل چم يوم شلون أحمل الحين بطفل ست شهور !!!! العجوز ماتحبل شباب ارسولكم على بر يا #خمّه“.

شر البلية مايضحك مادري هم بيطقوني بهالخبر المفبرك لو بيطقون #السيد_مقتدى … #ولكم_ملينا شغلتونا معاكم بهالإشاعات اللي ماتخلص … كل يوم طالعيلنا بإشاعه شكل … موكنت #عجوز قبل چم يوم شلون أحمل الحين بطفل ست شهور … !!!! العجوز ماتحبل شباب ….. إرسولكم على بر يا #خمّه pic.twitter.com/erM0cNP7pS — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) March 20, 2020

وكانت فجر السعيد، تحدثت عن مؤامرة تدور في الكواليس للإيقاع بين حكومتي مصر والكويت، وبث الفتنة بين شعبيهما محذرًة من الانزلاق في هذه المهاترات وطالبت بالتعاون على وأد الفتنة، كما اتهمت البعض بالحديث عن احتجاز الحكومة المصرية للكويتيين.