 فجر السعيد ومقتدى الصدر.. هكذا ردت الإعلامية الكويتية على ”الإشاعة“ – إرم نيوز‬‎

فجر السعيد ومقتدى الصدر.. هكذا ردت الإعلامية الكويتية على ”الإشاعة“

فجر السعيد ومقتدى الصدر.. هكذا ردت الإعلامية الكويتية على ”الإشاعة“

المصدر: صلاح حسن – إرم نيوز

أبدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، غضبها من انتشار شائعة من جانب البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها كانت على علاقة بالزعيم العراقي مقتدى الصدر، وأنها طلبت منه الطلاق.

وجاء في تغريدة منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: ”أنا الكاتبة فجر السعيد أعلن طلاقي من المدعو مقتدى الصدر بعد زواج دام 6 أشهر فقط وعليه أطالب برفع دعوى قضائية ضده في المحاكم العراقية وأطالب بحقوقي الشرعية وغير الشرعية كوني حاملة بطفل في شهر 7 الآن“.

وعلقّت فجر السعيد على هذه التغريدة قائلًة: ”شر البلية ما يضحك مادري هم بيطقوني بهالخبر المفبرك لو بيطقون السيد مقتدى، ولكم ملينا شغلتونا معاكم بهالإشاعات اللي ماتخلص كل يوم طالعيلنا بإشاعة شكل“.

وأضافت قائلًة: ”مو كنت عجوز قبل چم يوم شلون أحمل الحين بطفل ست شهور !!!! العجوز ماتحبل شباب ارسولكم على بر يا #خمّه“.

وكانت فجر السعيد، تحدثت عن مؤامرة تدور في الكواليس للإيقاع بين حكومتي مصر والكويت، وبث الفتنة بين شعبيهما محذرًة من الانزلاق في هذه المهاترات وطالبت بالتعاون على وأد الفتنة، كما اتهمت البعض بالحديث عن احتجاز الحكومة المصرية للكويتيين.

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