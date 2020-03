فجر السعيد تعلق على ادعاءات احتجاز مصر مواطنين كويتيين

View this post on Instagram

إنها مؤامره لبث الفتنه بين الشعبين إنتبهوا .. دماؤنا سالت وأختلطت مع بعض في كل الحروب التي خضناها الى حرب تحرير الكويت والتي كان لمصر برئيسها وجيشها دور فعال .. مايربطنا أكثر مما يفرقنا لا تجعلوا فئه حاقده ناقمه على هذه العلاقه الجميله أن تفرق بيننا … اوئدوا الفتنه يا أهل الكويت ويا أهل مصر … لعن الله من أوقد الفتنه وبدأ بالإستفزاز إن كان كويتي أو مصري وإنجرف وراء هذه الفتنه