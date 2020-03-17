فجر السعيد تعلق على ادعاءات احتجاز مصر مواطنين كويتيين

تحدثت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، عن مؤامرة تدور في الكواليس للإيقاع بين حكومتي مصر والكويت، وأيضًا بث الفتنة بين شعبيهما محذرًة من الانزلاق في هذه المهاترات وطالبت بالتعاون على وأد الفتنة.

واتهمت فجر السعيد، البعض بالحديث عن احتجاز الحكومة المصرية للكويتيين لديهم إذْ نشرت في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“، عدة تغريدات أطلقها عبد الحميد عباس حسين دشتي وهو محام ونائب سابق في مجلس الأمة الكويتي.

وعلقّت فجر السعيد على التغريدات قائلًة في تغريدتها: ”لما أقولكم هناك خطة مدروسة للوقيعة بين الكويت ومصر ما تصدقوني، تفضلوا شوفوا حميد دشتي اشكاتب؟!!! زين راجو طباخي من ضمن الرهائن؟!!! علمًا بأن راجو بنغلاديشي اخليه يتوسطلي بالسفاره البنغالية مثلاً ؟!!“.

لما أقولكم هناك خطه مدروسه للوقيعه بين الكويت ومصر ماتصدقوني .. تفضلوا شوفوا حميد دشتي اشكاتب ????????????????????????؟!!! زين راجو طباخي من ضمن الرهائن ؟!!! علماً بأن راجو بنغلاديشي اخليه يتوسطلي بالسفاره البنغاليه مثلاً ؟!! pic.twitter.com/IyEWsuv9rQ — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) March 16, 2020

فيما قالت فجر السعيد، في منشور لها عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ قائلًة: ”إنها مؤامرة لبث الفتنة بين الشعبين انتبهوا، دماؤنا سالت واختلطت مع بعض في كل الحروب التي خضناها إلى حرب تحرير الكويت والتي كان لمصر برئيسها وجيشها دور فعال“.

وأردفت فجر السعيد قائلًة: ”ما يربطنا أكثر مما يفرقنا لا تجعلوا فئة حاقدة ناقمة على هذه العلاقة الجميلة أن تفرق بيننا“.

وطالبت الكاتبة الكويتية بوأد الفتنة قائلًة: ”أوئدوا الفتنة يا أهل الكويت ويا أهل مصر .. لعن الله من أوقد الفتنة وبدأ بالاستفزاز إن كان كويتي أو مصري وانجرف وراء هذه الفتنة“.

وتفاعل عدد من الفنانين في مصر مع منشورها، موضحين أنه لن يكون هناك وقيعة بين الشعبين فكتبت الفنانة فيفي عبده قائلًة: ”طول عمرنا أخوة وإيد واحدة وعمرنا ما نفترق أبدًا إن شاء الله أزمة وتعدي ياما دقت عالراس طبول ومحدش هيفرقنا بإذن الله“.

وأضافت الفنانة عبير صبري، قائلًة: ”طول عمرك محترمة وأصيلة وبنت أصول يافجر“، فيما اكتفت الفنانة آيتن عامر بالتعبير عن إعجابها بالمنشور بتعليق بإيموجي ”قلب“.