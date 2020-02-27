فجر السعيد تتهم النائب الكويتي محمد المطير بالتحريض ضد مصر

هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد مواطنها النائب محمد المطير، بسبب اتهامه الحكومة المصرية بمحاولة إخفاء أخبار ومعلومات عن الصحة العالمية حول عدد المصابين المصريين بفيروس كورونا، مؤكدة أنها جريمة ومحاولة لتشويه وضرب السياحة في مصر.

وقالت فجر السعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”أتمنى من الحكومة المصرية الشقيقة أن تنتبه إلى أن النائب الفاضل ‎محمد المطير يحرض على مصر و‎المصريين ويتهمها بإخفاء أخبار عن الصحة العالمية، وهذه جريمة وتشويه سمعة وضرب سياحة مما سيضر بمصالح البشر.. شكرا“.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد ردت على مطالبة عضو مجلس الأمة الكويتي محمد براك المطير، بمنع سفر العاملين المصريين إلى الكويت، بسبب تردد أنباء عن إصابة عدد كبير منهم بفيروس ”كورونا“ وسط تعتيم إعلامي، مطالبا بوقف جميع الرحلات القادمة من مصر لتجنب انتشار الفيروس.

وقال رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية، علاء عابد، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إن هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة، ومصر خالية تماما من فيروس كورونا باستثناء الحالة الوحيدة للأجنبي، التي سبق أن أعلن عنها رسميا في جميع وسائل الإعلام.

وأضاف عابد أن جميع المصريين يتعرضون لكشوفات وفحوصات دورية بالمطار سواء من القادمين أو المغادرين، وذلك لتجنب دخول أي مصاب بالفيروس، معربا عن دهشته من كلام النائب الكويتي، خاصة مع انتشار الفيروس في الكويت، قائلا: ”وجب علينا نحن منع الرحلات وتحذير مواطنينا وليس العكس“، على حد قوله.

وشدد رئيس قطاع الطب الوقائي على أن الوزارة حريصة على إعلان أي تطورات جديدة بخصوص الكورونا، والإعلان عن أي حالات اشتباه بالرأي العام، حرصا على سلامة الجميع وتنبيههم بتطورات الأحداث، مؤكدا خلو البلاد من هذا المرض.