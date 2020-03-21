انطلاق صفارات في الأردن إيذانًا ببدء حظر التجول لاحتواء فيروس كورونا (فيديو)

قال شهود ومسؤولون، اليوم السبت، إن صفارات انطلقت في الأردن إيذانًا ببدء حظر التجول على مستوى المملكة للحد من حركة السكان البالغ عددهم 10 ملايين نسمة في إطار المساعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة الأردنية، أمس، أنها ستبدأ تطبيق حظر للتجول، اعتبارًا من، اليوم السبت، وحتى إشعار آخر، في إطار جهودها لاحتواء الفيروس، القاتل

وقال الجيش إن كل من ينتهك الحظر الذي يقصر الانتقال على العاملين بخدمات الطوارئ، والخدمات الضرورية، سيتعرض للسجن لمدة تصل إلى عام.

اطلاق صافرات الانذار.. ومرتبات القوات المسلحة والأمن العام تبدأ إجراءات حظر التجول اطلاق صافرات الانذار.. ومرتبات القوات المسلحة والأمن العام تبدأ إجراءات حظر التجولhttps://royanews.tv/news/209136 تم النشر بواسطة ‏رؤيا الاخباري‏ في الجمعة، ٢٠ مارس ٢٠٢٠

ومساء يوم أمس الخميس، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن لتصل إلى 69 حالة.